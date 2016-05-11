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»كهرباء دبي« تستعرض جهودها في الاستدامة

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»كهرباء دبي« تستعرض جهودها في الاستدامة »كهرباء دبي« تستعرض جهودها في الاستدامة

تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء، من خلال منصتها في المعرض المصاحب لمنتدى الإعلام العربي على جهودها في مجال الاستدامة، وبرامجها الاستراتيجية في توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على البيئة، وإنجازاتها في مجال التحول الذكي في إطار تحقيق مبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض.

 وتستهدف من خلال المنصة المؤسسات الإعلامية والصحافيين، من خلال إبراز أهمية عملهم الإعلامي في تعزيز أسس الاستدامة البيئية، ودورهم الفعال في إيصال رسائل الترشيد إلى المجتمع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

وتستعرض الهيئة جهودها في هذا المجال الاستدامة أمام كبار المسؤولين الحكوميين من الوطن العربي والعالم، وأبرز الشخصيات الإعلامية، ومجموعة من القيادات السياسية والأكاديمية، وأكثر من 2000 إعلامي عربي وأجنبي، من خلال مبادراتها الذكية الثلاث، التي تضم «شمس دبي» لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ألواح شمسية، يتم تثبيتها فوق أسطح المنازل والمباني، ومبادرة «التطبيقات الذكية»، من خلال عدادات وشبكات ذكية، و«الشاحن الأخضر» لإنشاء البنية التحتية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

وقال سعيد محمد الطاير: «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة لمنتدى الإعلام العربي، الذي بات منصة مهمة لمناقشة واقع ومستقبل العمل الإعلامي، وسبل تطويره، والالتقاء بالإعلاميين الذين نعتبرهم شركاءنا في مبادراتنا وبرامجنا، التي تهدف إلى ترسيخ أسس الاستدامة البيئية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكات إيجابية في حياتهم اليومية، تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لضمان استدامة مواردنا الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة».

وأضاف الطاير: «مع الانتشار الهائل لوسائل الإعلام، ولا سيما وسائط الإعلام الرقمي والاجتماعي، يبرز الدور الكبير للإعلام، أكثر من أي وقت مضي، في ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإيصال رسائل التوعية، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة».

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