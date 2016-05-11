"الزراعة": ترخيص 1725 مشتلًا لإنتاج الخضر والفاكهة بـ13 محافظة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، المزارعين من شراء شتلات الخضروات والفاكهة،من المنافذ والمشاتل المخالفة والغير معتمدة من وزارة الزراعة،كما أصدرت تعليماتها لمديريات الزراعة بجميع المحافظات بالمرور على منافذ الشتلات،وإنهاء جميع اجراءات التراخيص وتحويل المخالف لجهات التحقيق،بالإضافة إلى منع تصدير شتلات الفاكهة للخارج إلا من خلال المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة ،موضحة أن شراء الشتلات من المنافذ المعتمدة،تضمن الحصول على منتج خالى من الأمراض والآفات ويحقق انتاجية عالية للمحصول.

وقال المهندس محمود فوزى، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية،فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إنه عند شراء المزارعين،شتلات الخضار والفاكهة لابد أن تكون من المنافذ ومشاتل الانتاج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لزيادة الانتاجية، وضمان جودة المنتج وخلوة من الامراض، مؤكدا أنه تم منح ترخيص لـ 1200 مشتل لإنتاج شتلات الخضر و525 مشتل للفاكهة بـ13 محافظة تخضع لإشراف وزارة الزراعة،والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات فى الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى ،وزيادة الصادرات إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.

وأكد أن الإدارة تقوم حاليا بعمل دورات تدريبية،لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات،داخل الزراعات الحقلية،وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر،كما يتم نشر التوصيات الفنية الحديثة لدى زراع الفاكهة والخضروات،والمرور على مزارع ومشاتل الخضروات، ودعم مهندسى البساتين لمقاومة الآفات الزراعية، وإعداد الحصر السنوى ومتوسطات إنتاج محاصيل الفاكهة، وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة،واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية،ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.

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