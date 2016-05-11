"الجنايات" تصدر اليوم حكمها على 13 من مسئولى "الزراعة" فى قضية الرشوة

تصدر الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة ، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء،ـ حكمها فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، والمتهم فيها 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، وصاحب شركة، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.كان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.- تأجيل محاكمة يوسف والى وآخرين بقضية "أرض البياضية" لجلسة 6 سبتمبر للتصالحإعلان - Ads إعلان - Ads