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"التعليم": انتهينا من وضع أسئلة الثانوية العامة وجارٍ طباعة الأوراق

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"التعليم": انتهينا من وضع أسئلة الثانوية العامة وجارٍ طباعة الأوراق "التعليم": انتهينا من وضع أسئلة الثانوية العامة وجارٍ طباعة الأوراق
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات، وحاليا فى مرحلة الطباعة وتمر بالمعدلات المطلوبة بالنسبة لأعمال الطباعة داخل المطبعة السرية.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ" اليوم السابع"، أن هناك التزاما بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعى الأسئلة، والمركز القومى للامتحانات يقارن ورقة الأسئلة فى ضوء المواصفات وكل الامتحانات تقريبا تحتوى على أسئلة اختيارية.

وأوضح أن هذا العام يشهد استعدادات قوية لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الوزارة فى إجراءتها مبكرا، مشيرا إلى أنه تم اختيار رؤساء اللجان والمراقبين ورؤساء الكنترولات بعناية فائقة من خلال مقابلات تم فى الوزارة، كما تم إجراء تحريات أمنية على جميع الأعضاء، وروعى فى اختيار الأعضاء ألا يكون سبق لهم العمل فى الكنترول أكثر من عامين متواليين تجديدا للدماء، كما راعت الوزارة وجود بعض الكوادر للعمل فى الكنترولات ولجان النظام والمراقبة بحيث يشارك عضو حديث مع آخر قديم فى العمل.


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