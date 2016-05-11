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تعليقاً على قضية الهلايل والدابودية.. محافظ أسوان:إن شاء الله الحكم ينزل برداً وسلاماً

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تعليقاً على قضية الهلايل والدابودية.. محافظ أسوان:إن شاء الله الحكم ينزل برداً وسلاماً تعليقاً على قضية الهلايل والدابودية.. محافظ أسوان:إن شاء الله الحكم ينزل برداً وسلاماً
قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، تعليقاً على النطق بالحكم فى قضية الهلايل والدابودية، والذى ستصدره محكمة جنايات قنا المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، "إن شاء الله الحكم ينزل برداً وسلاماً على كل الناس".

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية، خلال المؤتمر الإعلامى مساء أمس الثلاثاء، بأنه منذ انعقاد آخر جلسات القضية وتحديد جلسة النطق بالحكم، وجميع الأجهزة بمحافظة أسوان تستعد لهذا اليوم، مشيراً إلى أن هناك جهود بذلتها القطاعات المختلفة سواء التنفيذية والأمنية والقوافل الدعوية والتأهيل النفسى للطرفين استعداداً للنطق بالحكم.

وأوضح المحافظ، بأن هناك تواصل بينه وبين المجموعة الممثلة لأسر المحبوسين، والذين يتم صرف معاشات تكافل لأسر المسجونين مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يمرون بها، مع سعى الأجهزة التنفيذية فى تطوير المناطق العشوائية المحيطة لرفع المستوى المعيشى للأهالى بالمنطقة.

وشدد اللواء حجازى، على ضرورة عدم التدخل فى أحكام القضاء أو التعليق عليها، مشيراً إلى أن الحكم بالتأكيد لن يرضى جميع الأطراف، مؤكداً بأن الحكم الذى سيصدر صباح الأربعاء ليس نهائياً وهناك مراحل أخرى عديدة فى درجات التقاضى.

- غدا.. النطق بالحكم فى قضية الدابودية والهلايل بمجمع محاكم أسيوط

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