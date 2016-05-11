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"زراعة البحيرة": فتح 404 جمعيات زراعية بالبحيرة لمواجهة أزمة توريدات القمح

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"زراعة البحيرة": فتح 404 جمعيات زراعية بالبحيرة لمواجهة أزمة توريدات القمح "زراعة البحيرة": فتح 404 جمعيات زراعية بالبحيرة لمواجهة أزمة توريدات القمح
أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على تكثيف كافة الجهود لحل مشاكل المزارعين مع توريد محاصيلهم من القمح للشون والصوامع، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقرر فتح جميع الجمعيات الزراعية بمختلف القرى والمراكز وعددها 404 جمعيات زراعية كمنافذ لاستلام محاصيل القمح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها إلى الشون والصوامع المختلفة، وذلك لمواجهة تكدس الموردين من المزارعين أمام الصوامع.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى فتح 8 شون ترابية مع تجهيزها بشكل مناسب بمراكز دمنهور وكوم حمادة وشبراخيت ومركز بدر وإيتاى البارود من أجل استيعاب كافة توريدات المزارعين من القمح وكذلك فتح شون مضارب الأرز بجميع المراكز لاستيعاب الكميات المتكدسة من الأقماح، مشيرا إلى توريد 188 ألف طن قمح حتى الآن بكافة الشون والصوامع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية للرقابة على استلام الأقماح بالشون والصوامع طبقا للمعايير والمواصفات القياسية لمواجهة تسرب الأقماح الفاسدة إلى الصوامع.


>- توريد107 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة
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