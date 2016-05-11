مع اقتراب موسم البعوض.. كل ما تريد معرفته عن فيروس زيكا

• ما هو زيكا؟

• كيف ينتقل؟

من هم الأشخاص الذين يصابون بالأذى من فيروس زيكا؟

مع اقتراب موسم البعوض، كشف تقرير حديث نشر مؤخرا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، عن خطوات بسيطة للحماية من الأمراض التى تنتقل عن طريق البعوض. وقدم الخبراء جميع المعلومات التى تدور حول فيروس زيكا، وتشمل:>زيكا هو الفيروس الذى اكتشفت لأول مرة فى عام 1947 فى أوغندا، وتم الكشف عن الحالات البشرية الأولى من زيكا فى عام 1952.>ينتشر زيكا فى المقام الأول من خلال لدغة البعوضة المصرية، حيث يصاب البعوض عن طريق شرب الدم من شخص مصاب زيكا، ومن ثم نشر المرض إلى أشخاص آخرين. وأوضح الباحثون أن الفيروس يمكن أن يتنقل عن طريق الاتصال الجنسى أو نقل الدم الملوث بالفيروس.>أربعة من كل خمسة أشخاص مصابون بزيكا لا تتطور لديهم أى أعراض، أما الآخرون فيعانون من أعراض خفيفة والتى تشمل الحمى والطفح الجلدى، وآلام المفاصل أو احمرار فى العينين.

الخطر الحقيقى لزيكا يواجه الجنين، حيث أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أن زيكا يمكن أن يسبب تشوهات خلقية رهيبة فى حالة إصابة المرأة الحامل بالفيروس.

• أى نوع من التشوهات الخلقية يسببها زيكا؟

• ما الذى يمكن أن تفعله المرأة الحامل لحماية نفسها من الفيروس؟

• ما الذى يمكن عمله فى حالة إصابة المرأة الحامل بفيروس زيكا؟

• هل تهدد عدوى زيكا جميع حالات الحمل فى المستقبل؟

• ما هى الأمراض الأخرى التى يمكن أن يسببها فيروس زيكا؟

• ما الذى يمكننى القيام به للحد من مخاطر نشاط فيروس زيكا فى الحى الذى أسكن فيه؟

• ماذا على أن أفعل إذا اعتقدت أننى قد تعرضت إلى زيكا؟

• هل يوجد لقاح لزيكا؟

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>صغر الرأس هو عيب خلقى أكثر شيوعا يسببه فيروس زيكا، وتنطوى أعراضه على تطور غير طبيعى للرأس والدماغ، كما يسبب زيكا العيوب الخلقية الأخرى ذات الصلة بالدماغ، ويمكن أن يؤدى إلى الإجهاض، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.>يجب على النساء اللائى يعشن فى منطقة توجد بها فيروس "زيكا" حماية أنفسهن من لدغات البعوض من خلال ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة، مع استخدام طارد للبعوض عندما تكون فى الخارج، مع البقاء فى المنزل قدر المستطاع. ويجب على المرأة الامتناع عن ممارسة الجنس مع شريكها إذا كانا يعيشان فى منطقة متفشى بها فيروس زيكا.>لا يوجد علاج أو لقاح لزيكا، وسيتم رصد النساء الحوامل المصابات بزيكا من قبل الأطباء.>وقال مركز السيطرة على الأمراض “CDC” إنه ليس هناك دليل على أن عدوى فيروس زيكا تعرض الحوامل للخطر فى المستقبل.>ارتبط فيروس زيكا مع متلازمة غيلان باريه (GBS)، وهو مرض نادر فى الجهاز العصبى، حيث يهاجم النظام المناعى للشخص الخلايا العصبية، ويسبب هذا المرض ضعف العضلات، ويمكن أن يسبب الشلل، ومعظم الناس يتعافون تماما، ولكن البعض يصابون بضرر دائم، ونحو واحد فى كل 20 شخصا يتوفى.>يمكن للناس أن تساعد فى الحد من خطر منطقتهم من خلال القضاء على أى مصدر للمياه الراكدة والألعاب أو إطارات السيارات القديمة، وتغيير الماء فى حمامات الطيور، والخوض حمامات السباحة مرة واحدة فى الأسبوع مع الحفاظ على المسبح نظيم ومعالج كيميائيا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض “CDC”.>توصى “CDC” الناس الذين هم على اتصال دائم مع المرضى كمقدمى الرعاية الصحية، بتوخى الحذر عند التعامل مع المصابين، ومراقبة الأعراض.>لا، ولكن مركز السيطرة على الأمراض يعمل مع شركات الأدوية لزيادة البحوث فى ابتكار لقاح للفيروس. ونشرت نتائج التقرير وفقاً لمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.