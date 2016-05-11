بالفيديو.. بائعو "الغورية" يخلون محلاتهم من البضائع تحسبا لتكرار "سيناريو الرويعى"

>كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، قد دفعت بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بعدد من المحلات بشارع الحمزاوى بمنطقة الغورية التجارية، الذى اندلع فى 6 محال للأقمشة والستائر بالإضافة لـ 6 "فاترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال، كما دفعت بـ 3 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أى حالات إصابة.
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