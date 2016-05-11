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بالفيديو.. بائعو "الغورية" يخلون محلاتهم من البضائع تحسبا لتكرار "سيناريو الرويعى"

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بالفيديو.. بائعو "الغورية" يخلون محلاتهم من البضائع تحسبا لتكرار "سيناريو الرويعى" بالفيديو.. بائعو "الغورية" يخلون محلاتهم من البضائع تحسبا لتكرار "سيناريو الرويعى"
أخلى البائعون بمنطقة الغورية، المحلات و"الفاترينات" بحارة الحمزاوى من جميع البضائع، تحسبا لمنع خطر امتداد النيران كما حدث فى حريق مخازن و محلات منطقة الرويعى فى العتبة، كما يواصل رجال الدفاع المدنى بعمليات تبريد مكان الحريق.


>كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، قد دفعت بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بعدد من المحلات بشارع الحمزاوى بمنطقة الغورية التجارية، الذى اندلع فى 6 محال للأقمشة والستائر بالإضافة لـ 6 "فاترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال، كما دفعت بـ 3 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أى حالات إصابة.

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