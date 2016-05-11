136 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 7.5 مليون طن خلال ثلاثة أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية ، بداية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء، عبور 136 سفينة من الاتجاهين بحمولة 7.5 مليون طن بضائع متنوعة.

وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 77 سفينة بحمولة 4 ملايين و240 ألف طن، ومن الجنوب - قناة السويس الجديدة، عبور 59 سفينة بحمولة 3 مليون و260 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت، الأحد، عبور57 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 35 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 100 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة 163 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، يوم الاثنين، عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MATHILDE بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

بينما عبرت القناة أمس الثلاثاء، 36 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن "حاويات" من الاتجاهين وشهدت، قافلة الشمال عبور 17 سفينة بحمولة 940 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LAUREN بحمولة 147 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

فيما عبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 960 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول اليونانية GLORIC بحمولة 160 ألف طن.

عبور 36 سفينة حاويات قناة السويس اليوم بحمولة 1.9 مليون طن