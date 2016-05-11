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تعرف على معدل الإصابة بـ "فيروس سى" فى مصر بحلول 2025

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تعرف على معدل الإصابة بـ "فيروس سى" فى مصر بحلول 2025 تعرف على معدل الإصابة بـ "فيروس سى" فى مصر بحلول 2025
أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد لخفض معدلات الإصابة بفيروس سى من 100 ألف إلى 14 ألف مريض سنويا بحلول عام 2025 .

وقال الدكتور قدرى سعيد، المدير التنفيذى باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تسعى لتوفير الأدوية التى يتم إنتاجها فى الخارج لعلاج فيرس سى، موضحا أن مراكز الكبد منتشرة فى أنحاء الجمهورية وتعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى لحل أزمة قوائم الانتظار.

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