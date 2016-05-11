تعرف على استعدادات مديرية أمن أسوان لتأمين "مباراة الأهلى"

أكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن المديرية أنهت استعداداتها لتأمين مباراة أسوان والأهلى فى الجولة 28 من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس على ستاد أسوان.

وأضاف مدير أمن أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك قوات ستتمركز بمحيط وأمام الاستاد، لمنع دخول الجماهير والمشجعين تطبيقاً للوائح والقوانين، باستثناء المسموح لهم بحضور المباراة من مجلس إدارة الناديين والإعلاميين وآخرين من المصرح لهم بالدخول.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق جزء من طريق السادات أمام بوابة ستاد أسوان الرئيسية أمام مرور السيارات، مع توفير الطريق البديل أمام السيارات خلال فترة المباراة.

وأوضح أن هناك قوات تأمين متحركة بمحيط الاستاد للتصدى ومنع أى محاولات خروج عن القانون خلال فترة المباراة، مع تأمين كامل للفريق والجهاز المرافق له خلال انتقالاتهم من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة والعكس.

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