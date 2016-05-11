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"جراحات المخ والأعصاب المثيرة للجدل" فى المؤتمر الثانى بطب المنوفية الخميس

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"جراحات المخ والأعصاب المثيرة للجدل" فى المؤتمر الثانى بطب المنوفية الخميس "جراحات المخ والأعصاب المثيرة للجدل" فى المؤتمر الثانى بطب المنوفية الخميس
ينظم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب وجمعية الشرق الأوسط للعمود الفقرى، مؤتمرا تحت عنوان جراحات المخ والأعصاب المثيرة للجدل الخميس القادم بفندق الجامعة، يعقد المؤتمر تحت الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال عميد الكلية.

وأشار الدكتور عادل حنفى رئيس القسم ورئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش 13 بحثا جديدا حول الجديد فى جراحات المخ والأعصاب وخاصة جراحات قاع الجمجمة واستخدام سكينة جاما لعلاج أورام المخ ودور تحويل السائل النخاعى فى حالات استسقاء المخ بسبب أورام الغرفة المخية الخلفية وجراحات الغدة النخامية عن طريق الأنف بالمنظار الجراحى وعلاج اعوجاج العموم الفقرى ورتق الأعصاب الطرفية باستخدام كابل الأعصاب.

يشارك فى تنظيم المؤتمر الدكتور عاصم جابر والدكتور حسام النعمانى والدكتور هشام أبورحمة والدكتور هيثم البلتاجى.
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