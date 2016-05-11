محافظ أسوان: لن أفكر فى مقترح ضم حلايب وشلاتين قبل صدور قرار رسمى

قال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تعليقاً على مقترح رئيس مجلس النواب بضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان: "أنا لم ولن أفكر فى هذا الموضوع إلا بعد صدور قرار رسمى".

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامى الشهرى الذى عقده محافظ أسوان بديوان عام المحافظة مساء أمس الثلاثاء.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تقدم باقتراح إلى لبمجلس لإصدار قرار طبقاً لنص المادة 171 من الدستور لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، موضحاً بأن التقسيم الإدارى الطولى سيئ وأن التقسيم العرضى سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.

- على عبد العال: ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان اقتراح والقرار لرئيس الحكومة

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