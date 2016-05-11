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رئيس حى غرب شبين الكوم الجديد: الاهتمام بمنظومة النظافة من أولوياتى

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رئيس حى غرب شبين الكوم الجديد: الاهتمام بمنظومة النظافة من أولوياتى رئيس حى غرب شبين الكوم الجديد: الاهتمام بمنظومة النظافة من أولوياتى
قال بسيونى عيد رئيس حى غرب شبين الكوم الجديد ونائب رئيس مجلس مدينة منوف لشئون القرى بمركز منوف السابق والذى تم تعيينه فى حركة المحليات الكبرى التى شملت عدة مراكز المحافظة والتى أصدرها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إنه من أولوياتى الاهتمام بمنظومة النظافة خاصة أن الحى يضم مدينة شبين الكوم العاصمة للمحافظة.

وأضاف عيد، سأعمل على تنظيم جوالات يومية بجميع أنحاء المدينة لتنظيف الشوارع وخاصة أمام المنشآت العامة.

وقال: من أولياتى أيضا العمل على النهوض بالمدينة من تجميل شوارعها والحدائق والمنتزهات والعمل على تطويرها والاهتمام بالميادين الرئيسية.

كان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قد أصدر قرارا بإقالة رئيس حى غرب مدينة شبين الكوم، بسبب تراكم القمامة أمام عدة مدارس بالمدينة.

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مصر 365