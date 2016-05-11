حالات إغماء بين أصحاب محلات الغورية ورئيس حى وسط القاهرة: لن نترك المتضررين

قال ناصر رمضان، رئيس حى وسط القاهرة، إن هنالك أكثر من سيارة دفاع مدنى شاركت فى السيطرة على حريق الغورية، مشيراً الى أن الحريق الذى وقع بمحال الأقمشة والمحال التجارية تم السيطرة عليه فى وقت قياسى.

وأضاف رئيس حى وسط القاهرة، فى تصريحات تليفزيونية بقناة النهار اليوم، قائلاً: "نحن مع أصحاب المحال التجارية ولن نتركهم وسننظم لجانا لفحص مكان الحادث والوقوف على مدى الخسائر لتعويض أصحاب الحقوق والمتضررين".

وأكد أحد أصحاب المحال، أن نفس الحادث تكرر العام الماضى ولم يتم تعويض المتضررين والتعويضات التى تم صرفها لا تساوى شيئا بالنسبة للخسائر المادية والنفسية، فيما أصيب عدد من أصحاب المحال المتضررين من الحادث بحالات إغماء.



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