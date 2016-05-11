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بالفيديو والصور..الحماية المدنية: تفحم 12 محلا لستائر وأقمشة بحريق الغورية

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بالفيديو والصور..الحماية المدنية: تفحم 12 محلا لستائر وأقمشة بحريق الغورية بالفيديو والصور..الحماية المدنية: تفحم 12 محلا لستائر وأقمشة بحريق الغورية
قال اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة ، بأن الخسائر الأولية فى حريق الغورية تشير إلى احتراق 6 محال تجارية و6 فاتريتن لباعة، والتهمت النيران بالكامل موضحا أن جميع المحلات تتراوح مساحتها ما بين 2 إلى 3 أمتار وجميعها فتارينات ستائر وأقمشة وملابس.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لليوم السابع أنه يتم إجراء عمليات التبريد حاليا منع تجدد اشتعال النيران فضلا عن تمركز القوات الأطفاء فى المنطقة، مشير إلى أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق والمعمل الجنائى هو من سيحدد أسبابه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بشارع حمزاوى بمنطقة الغورية بنطاق دائرة قسم الجمالية، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بسيارات الأطفاء.


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