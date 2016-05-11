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مواطنون يساعدون الحماية المدنية فى رفع بضائع نجت من حريق الغورية

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مواطنون يساعدون الحماية المدنية فى رفع بضائع نجت من حريق الغورية مواطنون يساعدون الحماية المدنية فى رفع بضائع نجت من حريق الغورية
ساعد عدد من المواطنين المتواجدين بمنطقة الغورية قوات الحماية المدنية فى نقل البضائع المتبقية فى المحال التجارية التى أشتعل بها النيران، لإنقاذ ما تبقى من الأقمشة والبضائع التى من الممكن الاستفادة منها، وتبريد قلوب أصحاب المحالات بشكل بسيط بعد أن سادت حالة من الانهيار والصدمة بينهم بعد وقوع الحادث.

وكان حريق هائل قد نشب فى عدد من المحلات التجارية بمنطقة الغورية وسط القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.

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مصر 365

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