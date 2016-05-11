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قطع التيار الكهربى عن "الغورية" لحين انتهاء عمليات تبريد الحريق

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قطع التيار الكهربى عن "الغورية" لحين انتهاء عمليات تبريد الحريق قطع التيار الكهربى عن "الغورية" لحين انتهاء عمليات تبريد الحريق
قطعت شركة الكهرباء التيار الكهربى عن منطقة الغورية لحين انتهاء رجال الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات تبريد حريق 12 محلا وفاترينات أقمشة، تحسبا لاشتعال النيران وامتدادها للعقارات المجاورة.

واستعان أصحاب المحلات بأجهزة إضاءة للمساعدة فى إنارة المنطقة لإخلائها من بضائعهم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى محلات بالغورية وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوه مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.


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حريق الغورية (10)

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