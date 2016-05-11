قطع التيار الكهربى عن "الغورية" لحين انتهاء عمليات تبريد الحريق

واستعان أصحاب المحلات بأجهزة إضاءة للمساعدة فى إنارة المنطقة لإخلائها من بضائعهم.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى محلات بالغورية وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوه مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.
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