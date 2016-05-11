أوقاف جامعة الأمير سطام تبرم اتفاقية رعاية هندسية مع شركة المحايد «استشاريون هندسيون»

أبرمت أوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز اتفاقية رعاية هندسية خلال الفترة التأسيسية للأوقاف مع شركة المحايد "استشاريون هندسيون" التابعة لمجموعة المحايد القابضة.

وقّع الاتفاقية من قبل أوقاف الجامعة أمينها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، ومن جانب مجموعة المحايد رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التأسيسيّة المهندس سعد بن ناصر الغييثي.

وتتضمن الاتفاقية قيام شركة المحايد بوضع المخططات والتصورات الهندسية للأراضي التابعة لأوقاف الجامعة، والإشراف على تنفيذ المشروعات عليها.

وتُعدّ هذه الاتفاقية باكورة أعمال أوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد تم توقيعها على هامش الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية لأوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والذي عُقد برئاسة مدير الجامعة رئيس اللجنة التأسيسية د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي.

يشار إلى أن جامعة الأمير سطام أسست أمانة خاصة لأوقاف الجامعة، وقد أفاد أمين أوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي أن أهداف أوقاف الجامعة هي:

تنمية الموارد البشرية في الجامعة والرفع من تأهيلها وتدريبها، واستقطاب الطاقات العلمية والإدارية والاستثمارية المتميزة، لتزويد المجتمع بمخرجات تعليمية فاعلة. دعم الميزانية التشغيلية والإنتاجية على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة. تنمية موارد الجامعة الذاتية لتحفيز الإبداع والابتكار والتميز في الأداء. تمويل البنى التحتية للعملية التعليمية بالجامعة في كافة تخصصاتها. دعم البرامج التطويرية، وتحفيز الإبداع والموهبة لدى الطلاب والطالبات ورعايتها. تمويل المنح الدراسية للطلاب المحتاجين ودعم مجالات البر والحسان والتكافل الاجتماعي والصحي في مجتمع الجامعة والمحافظات المتواجدة فيها. دعم المشروعات البحثية التي تعالج مشكلات المحافظات وتخدم أهداف التنمية فيها.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الجريوي أن طرق الجامعة في تأسيس ودعم مشروع الأوقاف يتمثل في:

دعوة كافة الأفراد والمؤسسات ومنسوبي الجامعة وخريجيها للمساهمة في أوقاف الجامعة. مخاطبة رجال الأعمال بمكاتباتٍ رسمية لدعم الأوقاف، من خلال المشاركة بصور متعددة من أمثلها:

أ-وقف العقار.

ب‌- وقف النقود في محافظ استثمارية.

ت‌- وقف الأسهم في الشركات المساهمة.

ث‌- الإفادة من عقد الاستصناع، حيث تسمح الجامعة لمستثمر بالبناء على أرضٍ مخصصة لها واستثمارها لفترة معلومة ثم تعود ملكيتها للجامعة.

ج‌- الوقف من خلال المشاركة المتناقصة، حيث تشترك الجامعة مع مستثمر لتأسيس عقار، ثم تخصص الجامعة نسبة من أرباحها من العقار لشرائه من المشارك تدريجياً حتى تؤول ملكيته نهائياً إليها.

تأسيس وقف من أعضاء هيئة التدريس، بالتبرع بمبلغ بسيط مثل: راتب يوم في الشهر لمدة عام. تكوين شركة مساهمة وقفية يكون جزء من أسهمها وقفيا والآخر استثماريا. دعم الأوقاف من فائض ميزانية الجامعة كل سنة.

أما مصارف عوائد الأوقاف فالأصل أن تصرف عوائد الأوقاف حسب شرط الواقف ، فإذا لم يحدد الواقف شرطا فتصرف عائدات الأوقاف حسب رؤية أوقاف الجامعة وأهدافها وخططها المستقبلية ومتطلبات الوقت وفقاً لما يقرره مجلس نظارة أوقاف الجامعة.

هذا وقد كان معالي مدير الجامعة قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تأسيسية لأوقاف الجامعة ، ويمارس العمل في أوقاف الجامعة فريق مهني متخصص تحت مسمى أمانة أوقاف الجامعة، ويكون مرجعها للجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة.

ويتركز عمل اللجنة الأساسي في : تأسيس أوقاف الجامعة، وأهم مهامها:

1-اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الأوقاف والدعوة لها.

2-وضع استراتيجيات وسياسات عمل برنامج الأوقاف.

3-وضع النظم واللوائح الكفيلة بمتابعة إيرادات الأوقاف وتحصيلها وصيانة أعيانها.

4-اقتراح المشروعات الاستثمارية للأوقاف.

5-تعيين مراجع خارجي لحسابات برنامج الأوقاف وتحديد أتعابه.

اجتماع اللجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة

الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة

اللقاء التنسيقي الأول لأمناء أوقاف الجامعات السعودية

صورة جماعية تضم معالي مدير جامعة سطام مع أمناء أوقاف الجامعات السعودية

لقاء معالي مدير جامعة سطام مع أمناء أوقاف الجامعات السعودية