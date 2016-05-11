أمانة الريــاض تضبط فيلا سكنية تستخدم في أنشطة المساج

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العليا فيلا سكنية كانت تستخدم في ممارسة أنشطة المساج وعمل الحمام الشامي والمغربي مخالفة للانظمة واللوائح البلدية الخاصة بممارسة هذا النوع من النشاط. وأوضح م. خالد الرويشد رئيس بلدية العليا أنه تم ضبط الفيلا خلال الجولات الميدانية التي نفذتها البلدية على جميع المنشآت الواقعة في نطاقها حيث ثبت عدم وجود ترخيص لمزاولة نشاط المساج في الموقع والذي يفتقر لكافة مقومات ضوابط ممارسة هذا العمل حيث تم إغلاق الموقع وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة لهذا النوع من المخالفات. وأهاب المهندس الرويشد بجميع المنشآت العاملة في مجال المساج الالتزام بالضوابط المعتمدة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن اي منشآت مخالفة أو تمارس هذا العمل في أماكن غير مرخص لها بذلك، مؤكداً استمرار الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة لتصحيح أوضاع أي منشأة مخالفة.

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