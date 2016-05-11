"الغوريه" يتصدر "تويتر" عقب حريق هائل بـ 12 محل و"فاترينات"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج "الغوريه"، عقب نشوب حريق هائل فى منطقة الغورية بالأزهر، شارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، وسرعان ما أصبح الأكثر تداولاً، ما جعله يحتل الصدارة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقال أحد المشاركين فى الهاشتاج: " يا رايحين الغوريه خدوا معاكم جركن مايه "، وقال آخر " هي فعلا هتتقلب حريق القاهره 2016 ولا ايه ؟؟؟ "، وقال مدون: "رقم قياسى جديد فى أكتر بلد ولعت فى يومين طول عمرنا أبطال ".



>يذكر أنه قد اندلع حريق هائل فى منطقة الغورية بالأزهر، وانتقل رجال الحماية المدانية بقيادة اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين أن الحريق نشب فى 12 محال للأقمشة والستائر و "فاترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال.

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