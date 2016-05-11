مصطفى بكرى: البرلمان رفض تدريب النواب بالخارج.. و دول تسعى لفرض أجنداتها

رفض النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مبدأ تدريب النواب فى أى دولة أجنبية، قائلا:"أعضاء المجلس يرفضون استقطابهم من قبل أى دولة أجنبية بزعم تدريبهم"، موضحا أن هناك مراكز وورش داخل البرلمان قادرة على تدريب النواب بشكل جيد. وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول تسعى لفرض أجندات على البرلمان من خلال توجيه دعوات لتدريب نواب مصريين خلال ورش فى الخارج، موضحا أن قرار الدكتور على عبد العال برفض هذا الطلب لاقى استحسان جميع النواب. كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هاجم تلقى بعض النواب دعوات من دولة معينة حديثة فى الحياة البرلمانية لتدريبهم ورفض سفر بعض أعضاء المجلس إلى دولة "لم يسمها" لحضور ورش عمل للتدريب على العمل البرلمانى. على عبد العال يرفض سفر النواب لحضور ورشة تدريبية بدولة "حديثة برلمانيا"إعلان - Ads إعلان - Ads