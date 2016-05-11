أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى: البرلمان رفض تدريب النواب بالخارج.. و دول تسعى لفرض أجنداتها

Google+ Print
مصطفى بكرى: البرلمان رفض تدريب النواب بالخارج.. و دول تسعى لفرض أجنداتها مصطفى بكرى: البرلمان رفض تدريب النواب بالخارج.. و دول تسعى لفرض أجنداتها
رفض النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مبدأ تدريب النواب فى أى دولة أجنبية، قائلا:"أعضاء المجلس يرفضون استقطابهم من قبل أى دولة أجنبية بزعم تدريبهم"، موضحا أن هناك مراكز وورش داخل البرلمان قادرة على تدريب النواب بشكل جيد. وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول تسعى لفرض أجندات على البرلمان من خلال توجيه دعوات لتدريب نواب مصريين خلال ورش فى الخارج، موضحا أن قرار الدكتور على عبد العال برفض هذا الطلب لاقى استحسان جميع النواب. كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هاجم تلقى بعض النواب دعوات من دولة معينة حديثة فى الحياة البرلمانية لتدريبهم ورفض سفر بعض أعضاء المجلس إلى دولة "لم يسمها" لحضور ورش عمل للتدريب على العمل البرلمانى. على عبد العال يرفض سفر النواب لحضور ورشة تدريبية بدولة "حديثة برلمانيا"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365