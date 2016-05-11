بالفيديو.. مدير أمن القاهرة يصل إلى موقع حريق الغورية لتفقد الأوضاع

وصل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى مكان الحريق الذى نشب، منذ قليل، بمنطقة الغورية بالأزهر، لتفقد الأوضاع، حيث تمكن رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران، وجار للسيطرة على الحريق.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء جمال حلاوة قد تلقت بلاغ بالحادث، وفور انتقال القوات، تبين أن الحريق نشب فى 10 محال للأقمشة والستائر بالإضافة لـ 10 "فترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال.

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