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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بباب الشعرية

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بباب الشعرية ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بباب الشعرية
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محلا غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 778 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

- ضبط ألف و305 لترات سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمطروح
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مصر 365

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