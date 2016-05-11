شلل مرورى بمنطقة الأزهر والحسين بسبب حريق الغورية

توقفت الحركة المرورية أمام السيارات بشارعى الحسين والأزهر بسبب حريق محلات وفتارينات بمنطقة الغورية، وانتشرت الخدمات المرورية بمحيط الحريق لإرشاد قائدى المركبات للشوارع الجانبية، لحين انتهاء عمليات تبريد الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً من غرفة النجدة بنشوب حريق بمنطقة الغورية وانتقل اللواء جمال حلاوه مدير الإدارة و الفريق المرافق له و بصحبتهم سيارات الاطفاء، وتمكنوا من السيطرة على النيران.

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