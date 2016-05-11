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اليوم.. نظر محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

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اليوم.. نظر محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة" اليوم.. نظر محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة"
تنظر اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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