تعرف على أهم أدوية فيروس C فى حالات التليف المتقدم والكلى

أكد الدكتور طاهر الزناتى - أستاذ الكبد والجهاز بطب قصر العينى - أن المشكلة التى تواجهنا فى علاج فيروس سى هى مشكلة أولئك المرضى الذين انتكسوا، والذين يقال عنهم إنه يصعب علاجهم مثل مرضى القصور الكلوى والتليف غير المتكافئ.

وقال الدكتور طاهر الزناتى إنه تم وضع بروتوكولات علاج للمنتكسين لإعادة العلاج، موضحا أن الأدوية الجديدة تعمل على ثلاث مواقع مسئولة عن تكاثر الفيروس وكل مجموعة تقوم بإغلاق أحد هذه المواقع، موضحا أن المريض المنتكس من عقار الأوليسيو مع السوفالدى يمكن إعادة علاجه باستخدام عقارى الدكلانزا مع السوفالدى أو الهارفونى مع إضافة الريبافيرين وإطالة مدة العلاج إلى 24 أسبوعا بدلا من 12 أسبوعا.

وقال د. طاهر إنه بالنسبة لمرضى تليف الكبد غير المتكافئ فالمسموح به هما عقارى الهارفونى أو الدكلانزا مع السوفالدى لمدة 24 أسبوعا، ولا يفضل استخدام الريبافيرن فى هذه المجموعة.

وأضاف د. طاهر أن مرضى القصور الكلوى إذا كانت كفاءة الكلى تقل عن 30% فلا يجوز استخدام السوفالدى، والعلاج الأمثل هو الكيوريفو مع الريبافيرن بجرعات صغيرة لمدة 3 أشهر.

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