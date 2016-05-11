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ضبط 1130 مخالفة بحملة مرور ومرافق فى الفيوم

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نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قبل قليل بقيادة اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، حملة مرور ومرافق استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الاشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 حالة انتظار خاطىء و5 سيارات متروكة و15 سيارة بدون رخصة تسيير و20 سيارة بدون رخصة قيادة وسيارة بدون لوحات، و2 سيارة أجرة زيادة و23 سيارة سرعة رادار و19 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و28 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و18 دراجة بخارية بدون لوحات و7 دراجات متروكة و140 حالة سحب تراخيص و431 حالة تصالح فوري و360 مخالفة متنوعة وحالة سير عكس الاتجاه و2 تحليل مخدارت إيجابى للسائقين وبلغ إجمالى المخالفات 1130 مخالفة.

وفي مجال المرافق تم ضبط 52 حالة إشغالات متنوعة و100 حالة تنظيم وتجنيب.

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