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الجامعة اليابانية تحتفل باستقبال طلاب أفارقة جدد اليوم

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الجامعة اليابانية تحتفل باستقبال طلاب أفارقة جدد اليوم الجامعة اليابانية تحتفل باستقبال طلاب أفارقة جدد اليوم
تحتفل الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية اليوم، باستقبال طلاب أفارقة جدد لدراسة الماجستير والدكتوراه بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، والسفير اليابانى والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية.

وقال الدكتور صالح جمعة أمين الجامعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجامعة تستقبل طلاب أفارقة جدد من تنزانيا وكينيا ونيجيريا فى تحصصات الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن حفل الاستقبال سيكون بحضو وفد يابانى وسفراء الدول الأفارقة من غانا وتنزانيا وكينيا ووفد من هيئة التعاون اليابانى الدولى.

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