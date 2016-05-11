بالفيديو.. المعاينة الأولية: شبهة جنائية وراء حريق محلات الغورية

كشفت الفحص المبدئى للأجهزة الأمنية بالقاهرة، عقب الاستماع إلى شهود عيان لواقعة حريق الغورية فى الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، بأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة وبفعل فاعل.

وأوضح شهود العيان، أن الواقعة مدبره لطردنا من المنطقة، فيما يجرى رجال المباحث ، تحقيقات موسعة لوقوف على ملابسات الحادث ، ويعكف فريق الدفاع المدنى على محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد، وخاصة المنطقة تعج بالازدحام تكدسات بضاعات الباعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عززت بـ 10 سيارات إطفاء وخزانين مياة استراتيجيين بحمولة 35 طن مياه لسيطرة على الحريق، والذى التهم بضاعة عشرات المحلات والفاترينات .

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