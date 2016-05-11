تعرف على موقف"محمد حسان" بشأن استعانة "النور" به لتجديد الخطاب الدينى

رحب محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، بطلب حزب النور الاستعانة بالداعية الإسلامى فى تجديد الخطاب،قائلا:"الشيخ يرحب بأى دعوة له من شأنها خدمة الوطن، ورسالة الدكتوراة الخاصة به كانت بعنوان "منهج النبى فى دعوة الأخر"، وسيرحب بالمشاركة فى تجديد الخطاب الدينى إذا تم دعوته.

وأوضح شقيق الشيخ حسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شقيقه بدأ فى تسجيل حلقات برنامجه فى رمضان تحت عنوان "لطائف قرآنية"، تذاع على قناة الرحمة فى شهر رمضان، سيكون على 30 حلقة طوال الشهر الكريم، وتتضمن الحديث حول لطائف الأيات القرآنية وشرح لها، لافتا إلى أنه سجل عدد من الحلقات، وسيستكمل باقى السلسلة خلال الأيام المقبلة.

- "النور" يستعين بمحمد حسان فى تجديد الخطاب الدينى

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