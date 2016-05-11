هل طلّق حسين فهمي زوجته السعودية رنا القصيبي سراً؟

قبل 24 ساعة فقط من إطلاق النجم حسين فهمي برنامجه الجديد "زمن" عبر قناة "الغد العربي"، انتشرت أنباء وُصفت بالمؤكدة من مصادر مقربة منه تشير إلى طلاقه من زوجته، سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، سراَ بعد عامين من الزواج، وقيل أن الطرفين اتفقا على كتمان الطلاق حرصاً على الصداقة الوطيدة التي جمعتهما قبل الزواج.

الخبر المثار دون مصدر مؤكد ومعلن، رفض فريق عمل حسين فهمي تأكيده أو نفيه، علما بأنه متفرغ الآن للترويج لبرنامجه الجديد الذي تم تسجيل حلقاته في مدينة الإسكندرية طوال الشهرين الماضيين، وتبث حلقته الأولى غدا.

في الوقت نفسه امتنعت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي عن الرد، علما أنها متواجدة منذ مطلع مايو الجاري في أبو ظبي للمشاركة فى معرض JWS للمجوهرات، ولم تظهر مع زوجها حسين فهمي بشكل علني منذ تكريمه في يوم المرأة العالمي في ضيافة سيدات "الأينرويل" شهر مارس الماضي.

هل وقع الانفصال؟ تاريخ الدنجوان حسين فهمي ملىء بحالات الطلاق والزواج المفاجىء.. ولكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي من الطرفين.