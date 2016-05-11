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ضبط 4589 مخالفة مرورية وحجز 21 توك توك مخالف بالجيزة

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ضبط 4589 مخالفة مرورية وحجز 21 توك توك مخالف بالجيزة ضبط 4589 مخالفة مرورية وحجز 21 توك توك مخالف بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4589 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 38 مخالفات تجاوز سرعات 1709 مخالفة نموذج 125 وتم رصد 36 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 21 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور و10 مخالفات صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

- المرور: 3079 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة
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مصر 365

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