مدير الأمن يتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم ثان أسوان

تفقد اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، قبل قليل، الحالة الأمنية بدائرة قسم ثان أسوان، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة.

وأوضح مدير أمن أسوان بأن الحالة الأمنية مستقرة على مستوى المحافظة، وأن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأميناً كاملاً.

وشدد مدير أمن أسوان على عدم السماح لأى أشخاص أو جماعات بمس أمن وأمان الوطن والمواطن.

العثور على جثة طالب غريق فى ترعة بلانة بأسوان

>