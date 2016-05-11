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7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة فوه الأحد المقبل

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7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة فوه الأحد المقبل 7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة فوه الأحد المقبل
تعقد وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة الملتقى السادس للتوظيف للشركات الخاصة بمدينة فوه، تحت رعاية النائب محمد عبد العليم سلام وشهرته علاء سلام، فى تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل، لتوفير أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل فى مجلات مختلفة لكافة التخصصات.

وقال علاء سلام عضو مجلس الناب عن دائرة فوه ومطوبس، أن ملتقى التوظيف السادس الذى سيقام بإستاد فوه الرياضى سيوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل لأبناء دائرة فوه ومطوبس، والراغبين فى العمل من أبناء المحافظة.

وأضاف سلام أنه حريص على إقامة الملتقيات التى توفر للشباب فرص عمل فى القطاع الخاص منذ عدة سنوات وأنه ماضى فى إقامة تلك الملتقيات لتنقليل نسبة البطالة التى يعانى منها الشباب.

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