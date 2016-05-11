رئيس حى غرب شبرا الخيمة: إزالة المحلات المخالفة بجور المترو خلال أيام

أكد المحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة أنه سيتم شن حملات إزالة للباعة الجائلين المتواجدين أمام محطة مترو شبرا الخيمة وشارع ناصر والـ25 والـ50 خلال أيام، استجابة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان بالفيديو .. باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات مخالفة بجوار مترو شبرا الخيمة.

وقال النادى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الحملات تأتى بناء على توجيهات اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية استجابة للمواطنين الذى تبين أنهم يعانون يوميا بسبب وجود الباعة الجائلين فى العديد من الشوارع الرئيسية أمام محطة مترو شبرا الخيمة، ما يعوق حركة المواطنين فى السير بالإضافة إلى وجود عدد من المحلات تم بناؤها على سور المترو.

وطالب رئيس الحى من الباعة المتواجدين الذين قاموا ببناء أكشاك ومحلات مخالفة فى حرم الطريق العام وعلى سور المترو سرعة إزالة تلك المخالفات مشيرا إلى أن الحملات ستقوم بعملها القانونى فى تنفيذ قرارات إزالة تلك المخالفات خلال أيام قليلة.

- بالفيديو.. باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات مخالفة بجوار مترو شبرا الخيمة

>