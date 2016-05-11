بالصور.. عقد برتوكول بين التربية التعليم بكفر الشيخ والأزهر لمحو أمية برايل

عقدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برتوكول مع المنطقة الأزهرية لمحو أمية برايل للمكفوفين، وفتح معامل التربية والتعليم، ومدارس النور لكافة المكفوفين من طلاب المعاهد الأزهرية. جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي شهدتها كلية التجارة جامعة كفر الشيخ خلال مؤتمر" الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة كفر الشيخ الذى سيختتم أعماله اليوم الأربعاء".

قالت الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توقيع برتوكول على هامش مؤتمر "الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة"، بين التربية والتعليم والازهر لمحو أمية برايل للمكفوفين، وفتح معامل مدارس لكل المكفوفين من طلاب الأزهر، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لحل كافة مشكلات الطلاب.

وأضاف الدكتور ياسر الشافعى، منسق عام المؤتمر، أن ورشة العمل الخاصة بالمكفوفين أوصت بـ"ضرورة التنسيق بين مديرية التربية و التعليم و المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ لاستخدام المعامل المتوفرة لدى مديرية التربية و التعليم في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبة لتلاميذ وطلاب الأزهر .

كما أوصت الندوة بضرورة التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ومركز البناء والتشييد بكفر الشيخ والصندوق الاجتماعى للتنمية بكفرالشيخ، لإعادة تأهيل و تدريب المكفوفين على الحرف، والصناعات الصغيرة، وضرورة توفير أماكن مخصصة للمكفوفين فى أماكن مناسبة فى مدينة كفر الشيخ والمدن التابعة لها.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة العمل على تحويل الامتحانات بالجامعة إلى امتحان إلكترونية وتدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلى، وضرورة إعطاء ميزة نسبية المكفوفين فى البعثات لدول أجنبية، وضرورة إعطاء ميزة نسبة المكفوفين فى التعيين بوزارة الأوقاف ، وضرورة العمل على تفعيل أنشطة مركز المكفوفين بالجامعة لخدمة طلاب الجامعة.

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