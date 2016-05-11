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13 سببا وراء ظاهرة الغش فى الامتحانات.. تعرف عليها

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13 سببا وراء ظاهرة الغش فى الامتحانات.. تعرف عليها 13 سببا وراء ظاهرة الغش فى الامتحانات.. تعرف عليها
لا شك أن الغش أصبح ظاهرة بين الطلاب وزاد فى السنوات الأخيرة بين كل المراحل التعليمية، وبالطبع امتد لكل مجالات الحياة، ولذلك يقدم الدكتور وليد نادى - استشارى التربية الخاصة والباحث بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة – مجموعة من أبرز الأسباب التى تجعل الطالب متمسكا بالغش كوسيلة للنجاح:

1. قلة القدرات التحصيلية والمهارية والذكاء والقدرات العقلية أيضا لدى البعض.
>2. قلة مستواه التعليمى بشكل عام فى الحفظ أو الفهم أو الاستيعاب.
>3. غياب الرغبة وحب التعلم، والبحث والاستذكار.
>4. انعدام هدف فى حياة معظم الشباب فى الوقت الحالى جعلهم غير مهتمين بالتعليم.
>5. يعانى البعض من عدم القدرة على تحمل المسئولية وينهار أمامها.
>6. الشعور الدائم بحالة من ضعف الثقة بالقدرات والنقص وتوقع الفشل القريب.
>7. القرار بعدم المذاكرة طوال العام، وعدم القدرة على التأهب الجيد للامتحانات.
>8. صعوبة إدارة الوقت والمذاكرة والرفاهية والمعادلة بينهم.
>9. اعتماد أغلب المناهج على الحفظ لا الفهم جعلها أعجوبة وأمرا مستحيلا على الكثير من الطلاب.
>10. القائم على التربية وكذلك المعلمين والتعاون بين البيت والمدرسة أمر مهم للتخلص من الغش.
>11. اعتياد عادة الغش نفسيا يحولها لطبع من طباع الإنسان، فلا يحيا بدونها.
>12. ضعف الوعى الثقافى والدينى والتربوى وتطبيقها.
>13. الشخصيات الاعتمادية هى شخصية الكثير من الطلاب مما يفرز ظواهر كالغش.


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