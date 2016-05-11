13 سببا وراء ظاهرة الغش فى الامتحانات.. تعرف عليها

1. قلة القدرات التحصيلية والمهارية والذكاء والقدرات العقلية أيضا لدى البعض.
>2. قلة مستواه التعليمى بشكل عام فى الحفظ أو الفهم أو الاستيعاب.
>3. غياب الرغبة وحب التعلم، والبحث والاستذكار.
>4. انعدام هدف فى حياة معظم الشباب فى الوقت الحالى جعلهم غير مهتمين بالتعليم.
>5. يعانى البعض من عدم القدرة على تحمل المسئولية وينهار أمامها.
>6. الشعور الدائم بحالة من ضعف الثقة بالقدرات والنقص وتوقع الفشل القريب.
>7. القرار بعدم المذاكرة طوال العام، وعدم القدرة على التأهب الجيد للامتحانات.
>8. صعوبة إدارة الوقت والمذاكرة والرفاهية والمعادلة بينهم.
>9. اعتماد أغلب المناهج على الحفظ لا الفهم جعلها أعجوبة وأمرا مستحيلا على الكثير من الطلاب.
>10. القائم على التربية وكذلك المعلمين والتعاون بين البيت والمدرسة أمر مهم للتخلص من الغش.
>11. اعتياد عادة الغش نفسيا يحولها لطبع من طباع الإنسان، فلا يحيا بدونها.
>12. ضعف الوعى الثقافى والدينى والتربوى وتطبيقها.
>13. الشخصيات الاعتمادية هى شخصية الكثير من الطلاب مما يفرز ظواهر كالغش.
>- استشارى نفسى يقدم أهم الإرشادات لتركيز أفضل أثناء الامتحانات
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>- نصائح مهمة لوقاية الطلاب من القلق النفسى قبل الامتحان.. أولها "بلاش خناق
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