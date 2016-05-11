عمر بازل - ' لو كنت أعرف إنه حسام غالي مكونتش إديته كوبري '

إعادة نشر - عن أصعب مهاجم واجهه في حياته، والكوبري الشهير بين قدمي حسام غالي قائد الأهلي، تحدث نجم الزمالك المنتقل حديثا إلى بازل لـFilGoal.com.

في ملعب #تحدي_كلير_في_الجول تحدث FilGoal.com مع عمر جابر.. ووجه له أسئلة خفيفة.

• أصعب مهاجم واجهته في مصر أو العالم؟

"أحترم الجميع في مصر. أحترم كل خصم أواجهه في المجمل".

"على المستوى العالمي ربما أوسكار نجم تشيلسي حين كنا في منتخب الشباب. كان صعبا جدا".

• هل كنت تعلم أنك تضع الكرة بين قدمي حسام غالي حين تواجهتهما في القمة؟

"لا. الأمر يأتي عفويا تماما".

"لو كنت أعلم أنه غالي، لما فعلتها".

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