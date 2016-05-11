أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمر بازل - ' لو كنت أعرف إنه حسام غالي مكونتش إديته كوبري '

Google+ Print
عمر بازل - ' لو كنت أعرف إنه حسام غالي مكونتش إديته كوبري ' عمر بازل - ' لو كنت أعرف إنه حسام غالي مكونتش إديته كوبري '

إعادة نشر - عن أصعب مهاجم واجهه في حياته، والكوبري الشهير بين قدمي حسام غالي قائد الأهلي، تحدث نجم الزمالك المنتقل حديثا إلى بازل لـFilGoal.com.

في ملعب #تحدي_كلير_في_الجول تحدث FilGoal.com مع عمر جابر.. ووجه له أسئلة خفيفة.

• أصعب مهاجم واجهته في أو العالم؟

"أحترم الجميع في مصر. أحترم كل خصم أواجهه في المجمل".

"على المستوى العالمي ربما أوسكار نجم تشيلسي حين كنا في منتخب الشباب. كان صعبا جدا".

• هل كنت تعلم أنك تضع الكرة بين قدمي حسام غالي حين تواجهتهما في القمة؟

"لا. الأمر يأتي عفويا تماما".

"لو كنت أعلم أنه غالي، لما فعلتها".

شاهد التصريحات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية