الدفع بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على "حريق الغورية"

دفعات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منطقة الغورية التجارية، الذى اندلع فى 10 محال للأقمشة والستائر بالإضافة لـ 10 "فترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال، كما دفعت بـ 3 سيارات إسعاف تحسبا لوقى أى حالات إصابة.

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