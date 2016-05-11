الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على "حريق الغورية"

دفعات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منطقة الغورية التجارية، الذى اندلع فى 10 محال للأقمشة والستائر بالإضافة لـ 10 "فترينات" أقمشة وعبايات بجوار المحال، كما دفعت بـ 3 سيارات إسعاف تحسبا لوقى أى حالات إصابة.

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