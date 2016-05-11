"لا للأحزاب الدينية": نسلم "دعم مصر" مذكرة لتقنين النقاب فى العمل

قال محمد عطية، منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة ستعلن خلال أيام عن فعاليات فى جامعات مصر للتوعية بأهمية حملة "امنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية، وتوعية الطلاب بخصوص ارتداء النقاب وتوضيح أهداف المبادرة.

وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الحملة سينسقون لقاء قريب مع النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، لتسليمه مذكرة بشأن تقنين النقاب فى العمل.

- "لا للأحزاب الدينية"تعلن الأسبوع المقبل عن انضمام حقوقيين لحملة"منع النقاب"

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