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"لا للأحزاب الدينية": نسلم "دعم مصر" مذكرة لتقنين النقاب فى العمل

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"لا للأحزاب الدينية": نسلم "دعم مصر" مذكرة لتقنين النقاب فى العمل "لا للأحزاب الدينية": نسلم "دعم مصر" مذكرة لتقنين النقاب فى العمل
قال محمد عطية، منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة ستعلن خلال أيام عن فعاليات فى جامعات للتوعية بأهمية حملة "امنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية، وتوعية الطلاب بخصوص ارتداء النقاب وتوضيح أهداف المبادرة.

وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الحملة سينسقون لقاء قريب مع النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، لتسليمه مذكرة بشأن تقنين النقاب فى العمل.

- "لا للأحزاب الدينية"تعلن الأسبوع المقبل عن انضمام حقوقيين لحملة"منع النقاب"
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