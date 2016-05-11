مساعد وزير الداخلية الأسبق:الإخوان و7 أجهزة مخابرات وراء حادث "حلوان"

أكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق عد صحة أنباء تورط 5 ضباط فى حادث اغتيال 8 من رجال الشرطة فى حلوان، معتبراً أن الإخوان هم المخطط والمنفذ الرئيسى لهذا الحادث، بمساعدة وتمويل 7 أجهزة مخابرات عالمية ترسم هذه القصة وهى المخابرات القطرية والتركية والإيرانية، بجانب المخابرات الأمريكية والبريطانية والألمانية والإسرائيلية، وذلك لحساب تل أبيب، لتفكيك الدول العربية إلى دويلات.

وقال "المقرحى" فى حواره برنامج "على هوى مصر"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" عبر فضائية "النهار"، إن تنظيم داعش والجهاديين ليس لهم علاقة بالحادث، مضيفاً "الإخوان يوهمون المواطنين أن لديهم عدة تنظيمات تخرب أرض الوطن.. لو داعشى أصيل مثل داعش اللى فى العراق مش هيسيب العلم بتاعه ويجرى".

وأوضح أنه من السهل رصد ضباط وأمناء الشرطة، ولكن من الصعب اختراقهم، ولكن ذلك غير مستحيل.

النائب محمود محى الدين: جماعات محترفة ومدربة وراء حادث حلوان الإرهابى

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