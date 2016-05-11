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خبير أمنى: 4 آلاف شرطى دخلوا السجون بتهم الانضمام لتنظيمات وتشكيلات عصابية

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خبير أمنى: 4 آلاف شرطى دخلوا السجون بتهم الانضمام لتنظيمات وتشكيلات عصابية خبير أمنى: 4 آلاف شرطى دخلوا السجون بتهم الانضمام لتنظيمات وتشكيلات عصابية
أكد العميد محمود محى الدين الخبير الاستراتيجى والأمنى، وعضو مجلس النواب، على أهمية البناء المؤسسى لجهاز الشرطى وتأهيل أفراده نفسياً واجتماعياً، لافتاً إلى أنه كان يوجد أكثر من 4 آلاف سجين من رجال الشرطة متهمين فى قضايا جنائية وتنظيمات وتشكيلات عصابية، وتم ضبطهم بمعرفة الشرطة وتم إحالتهم للقضاء ومحبوسين.

وقال "محى الدين" فى حواره برنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" عبر فضائية "النهار"، "الجهاز الأمنى ملك الوطن ويجب تطويره من خلال إرادة قوية".

وأوضح أن الخطاب الدينى لا يملكه الأزهر وحده، وحركة المجتمع هى التى تجبر المؤسسات الدنية على التحول، مطالباً المؤسسات الدستورية بدفع عملية التغيير من أجل البناء المؤسسى فى أطر اجتماعية سليمة ودستورية وقانونية صحيحة.

وبدوره، قال اللواء فاروق المقرحى، إنه يصعب ترعرع عنصر إرهابى داخل جهاز الشرطة وأى شخص يتم اختطافه ذهنياً يتم اكتشافه بأسرع مما يكن تخيله، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لا يمكن إصلاحها إلا من داخلها وكلمة إعادة هيكلة الشرطة كلمة غير صحيحة، وأن الداخلية تؤدى دور أمنى متشعب، مضيفاً:"لسنا مجتمع من الملائكة والإنسان ابن بيته".

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