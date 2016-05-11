النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث دار السلام" اليوم

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 أشخاص لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة دار السلام مطلع العام الماضى.

تعقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، والتعدى على حرية الأشخاص، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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