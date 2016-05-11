دبي تستضيف ملتقى «سناب شات» 27 الجاري

أعلن الشيخ ماجد الصباح الرئيس التنفيذي لشركة 360 ومؤسس شركة «تي أف كي»، عن عقد ملتقى «سناب شات» لأول مرة على مستوى العالم في دبي في السابع والعشرين من مايو الجاري، وهو فعالية جديدة تجمع لأول مرة أبرز المؤثرين مع مسؤولي «سناب شات».

جاء ذلك في أولى جلسات منتدى الإعلام العربي «ملهمون في خدمة الإنسانية».

وأكد الصباح قبيل عرض تجربته مع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة برنامج «سناب شات» في جلسة بعنوان «كيف نقيس إنسانيتنا»، أن فكرة الملتقى جديدة كلياً ولم يسبق تنفيذها من قبل، ولذلك كان من الواجب عقد الفعالية في دبي، بوصفها مدينة تتبنى كل ما هو جديد ومبتكر، مشيراً إلى أن الإمارة موطن الأفكار الإبداعية.

منصات

وأوضح أن الإنسانية معنى كبير ليس له حدود، ولم يتم التعبير عنه بالشكل المناسب عبر وسائل الإعلام التقليدي، حيث حرصت هذه المنصات على إبراز البعد الإنساني بكل ما يحمله من معانٍ على شكل مجموعة من العناوين التي تصدرت الصحف ونشرات الأخبار، ومن ثم أصيبت بالبرودة وبدأت تدخل في طي النسيان نظراً لشعور الجمهور بالملل، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب قراءة الصحف ومشاهدة التلفاز، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب التفاعل مع منصات الإعلام الاجتماعي.

وذكر أن الأسباب التي ساهمت في بزوغ نجم وسائل الإعلام الحديث يأتي في مقدمتها العفوية، وعدم ارتباطها بحدود معينة ما جعلها قادرة على الوصول إلى قلب المتلقي وعقله في وقت قياسي، مشيراً إلى تجربته الشخصية مع برنامج «سناب شات»، والتي بدأها منذ عامين فقط بدون هدف واضح سوى تسجيل يومياته، إلا أن الوضع تغير لاحقاً وبدأ في تناول وإبراز العديد من التحديات والحالات الإنسانية ذات البعد الإنساني.

3 قصص

وعرض الصباح على الجمهور ثلاثة مقاطع نشرها سابقاً على حسابه الخاص في «سناب شات»، تناول أولها قصة طفلة مصابة بمرض الشفة الأرنبية (الشفة المشقوقة) ما دفع والديها إلى تركها في المستشفى.

حيث تولت رعايتها خالتها والتي قامت بدورها بالتواصل معه لتقديم المساعدة إلى هذه الحالة الإنسانية، وبالفعل عرض الصباح حالة الطفلة من خلال حسابه على «سناب شات»، وبعد مرور فترة وجيزة وصلته 52 ألف رسالة من أشخاص راغبين في المساعدة وبالفعل تم العناية بالطفلة على الوجه الأمثل.

وفي المقطع الثاني ألقى الصباح الضوء على دور الأيتام في الهند وحالة الأطفال فيها، وعقب عرض المقطع حدثت حالة كبيرة من التفاعل من قبل الجمهور من مختلف أقطار العالم العربي رغبة في مساعدة الأطفال، و تم تشييد مجموعة من دور الأيتام من خلال مساعدات أصحاب الخير من متابعي الحساب.

كما عرض مقطعاً ثالثاً ظهر فيه مع جنود عاصفة الصحراء على الخطوط الأمامية، حيث ألقى الضوء على التضحيات الكبيرة والجهد الضخم الذي يبذله هؤلاء الأبطال كي تبقى مجتمعاتنا آمنة، مشيراً إلى وجود قصة إنسانية عميقة لكل جندي عنوانها التضحية وإعلاء مصلحة الوطن.