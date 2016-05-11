منتخب مصر يكشف تفاصيل لقاء كوبر مع النني في إنجلترا ' مهام جديدة '

عقد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر جلسة سريعة مع محمد النني لاعب وسط آرسنال عقب مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل 2/2 في الدوري الإنجليزي.

وأشار محمود فايز محلل الأداء بالجهاز الفني للمنتخب إلى أن كوبر تناقش مع النني حول الأدوار الجديدة التي ينفذها في مباريات آرسنال.

وأضاف: "فينجر منح أدوار جديدة للنني في الملعب".

وتابع عبر قناة "صدى البلد": "كما شرح كوبر للنني بعد أخطائه في مباراة نيجيريا، وبعض المهام المطلوبة منه في المباراة القادمة أمام تنزانيا".

وأوضح أن المدرب الأرجنتيني قام بتسليم قرض مدمج لمحمد النني لشرح الأدوار والمهام المطلوبة منه.

وأتم محمود فايز: "رحلتنا إلى لندن كانت من أجل سام مرسي، والتقينا سريعًا بالنني، أما المحمدي لم نتجاهله، بل لم يكن هناك وقت كاف للحديث معه، حيث كان مرتبطاً بآخر مباريات هال سيتي في الدوري".