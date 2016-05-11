بريد المنيا: حصلنا على المركز الثانى فى توزيع كراسات الإسكان الاجتماعى

قال أحمد حمدى مدير عام منطقة بريد المنيا فى تصريحات صحفية أن منطقة بريد المنيا حصلت على المركز الثانى فى توزيع كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية. حيث تم تخصيص 15 منفذ توزيع للكراسات وتوزيع 30 ألف كراسة على المواطنين.

وأضاف انه يتم الآن استلام الكراسات من المواطنين وتخصيص شباكين للاستلام ومراجعة الكراسات ومثلهما لاستلام المبالغ المالية إلى جانب العمل الطبيعى للمكتب حتى لا يشعر المواطن بنقص فى الخدمات الخطة المستقبلية لدى البريد هو تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

وعن تسهيل تقديم الخدمات البريدية للمواطنين أكد حمدى أنه تم افتتاح مكتب بريد بقرية الإسماعيلية لخدمة حوالى 1000 شخص من أصحاب المعاشات وأن تطوير المكتب سوف يكون على عدة مراحل انتهاء بتقديم كافة الخدمات وأشار إلى أنه سوف يتم افتتاح مكتبين آخرين خلال الشهر الجارى فى قريتى نزلة العمودين وقلوبا.

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