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محافظ الإسماعيلية: معالجة مياه مصرف المحسمة تساهم فى رى 100 ألف فدان

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محافظ الإسماعيلية: معالجة مياه مصرف المحسمة تساهم فى رى 100 ألف فدان محافظ الإسماعيلية: معالجة مياه مصرف المحسمة تساهم فى رى 100 ألف فدان
قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تحويل مياه مصرف المحسمة إلى شرق القناة بعد معالجتها للمساهمة فى رى أرض شرق قناة السويس، مشيراً إلى أن ذلك الأممر سيوفر أكثر من مليون متر مكعب مياه يومياً، لحل مشاكل مياه قرى الخريجين شرق القناة، وزراعة أكثر من 100 ألف فدان، وتوفير فرص عمل متعددة للشباب فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى باستزراع واستصلاح مليون ونصف فدان من الأراضى الصحراوية فى محافظات .

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى التى تم افتتاحها فى مطلع الشهر الماضى هى بداية المشروع الذى تم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء، والاستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة فى سيناء إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان.

وأضاف المحافظ أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية للمشروع فى أكتوبر المقبل والتشغيل الكامل للسحارة فى إبريل من العام المقبل.

وتضم سحارة سرابيوم 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة إلى نحو60 مترا، وقطرها الداخلي 18 مترا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترا محفورة تحت القناة الجديدة، قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 مترا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترا تحسباً لأي توسعة أو تعميق مستقبلاً مما يساهم بشكل مباشر فى حل مشاكل المياه والوفاء باحتياجات المنتفعين شرق القناة

وأكد المحافظ على أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع بيارات الدفع والاستقبال الخاصة بالسحارة، كما تم الانتهاء من تنفيذ كامل خطوط المواسير الواصلة بين بيارتى الدفع والاستقبال (1 و3) بعدد 2 خط مواسير بطول 420 متراً، وتم الانتهاء من أعمال المعالجات والحقن للخطوط بين البيارتين

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المشروعات التابعة للمشروع القومى "مشروعك"
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