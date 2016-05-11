وزارة الصحة تستجيب لـ"على هوى مصر" وتعالج فتاة ولدت بدون فتحة شرج

عرض برنامج "على هوى مصر " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" عبر فضائية "النهار" عدد من استغاثات وشكاوى المواطنين.

وكشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن وزارة الصحة استجابت لشكوى المواطنة "رحمة" التى تبلغ من العمر 15 عاما ولدت بدون "فتحة شرج"، مؤكداً أن الفتاة ستتوجه لـ"الصحة" للنظر فى حالتها وإمكانية علاجها بالخارج.

فيما ناشدت سعدية عبد النبى، فتاة كفيفة حاصلة على ليسانس دار العلوم "لغة عربية وعلوم إسلامية" بجامعة القاهرة، المسئولين والدولة الاهتمام بحالتها وتوفير فرصة عمل لها، وقالت:" أبحث عن وظيفة فى أى مكان، وأناشد المسئولين الاهتمام بالمكفوفين نظراً للظروف والمعاناة التى أواجهها ، فحن لم نتعلم بالساهل".

كما عرضت كاميرا البرنامج عدد من شكاوى أهالى منشية ناصر والدويقة، واستغاثتهم من ضياع وسرقة بطاقات التموين بواسطة التجار، ومعاناتهم من صرف السلع التموينية والخبز.

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح أن البرنامج سيتواصل مع الوزراء والمسئولين لحل مشكلات المواطنين قائلاً: "ربنا يقدرنا على حل مشكلات المواطنين أولاً بأول".

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